Взрывы, пожары в домах, горящие автомобили: БПЛА атаковали Москву и Подмосковье
Киев • УНН
В ночь на 20 июля российские власти сообщили о сбитии 15 беспилотников, которые якобы атаковали Москву. В Подмосковье после падения обломков загорелись автомобили, а жители сообщали о взрывах и звуках полета дронов.
В ночь на 20 июля российские власти заявили о сбитии 16 беспилотников, которые якобы направлялись на Москву. В Подмосковье после падения обломков загорелись автомобили. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, мэра Москвы Сергея Собянина, представителя "Росавиации".
Детали
По информации росСМИ, в ночь на 20 июля в Москве и пригородах были зафиксированы беспилотники. О взрывах, характерных звуках полета дронов, а также пожарах, возникших в результате обстрела, сообщили жители Зеленограда, поселка Голубе (Московская область РФ), а также Калужской области.
По словам мэра Москвы Собянина, российское ПВО якобы сбило 15 беспилотников.
ПВО Минобороны уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
В 02:17 и 02:23 он сообщил в своем Telegram-канале о сбитии еще двух БПЛА.
Официальные лица РФ пока не сообщают подробностей о целях или масштабах разрушений.
Из-за атаки дронов во всех аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – были приостановлены взлет и посадка самолетов.
Напомним
18 июля министерство обороны России заявило о сбитии 87 украинских беспилотников над несколькими областями РФ. В московском аэропорту Шереметьево был введен план "Ковер" с ограничением полетов.
В Дмитрове Московской области местные жители сообщали о взрывах и горящих обломках. Руководитель Центра дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил взрывы под Москвой.
С вечера четверга, 17 июля, Московскую область атаковали беспилотники. Городские власти сообщали, что российская ПВО сбила дроны, которые якобы двигались в сторону Москвы.
Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе - Зеленский19.07.25, 19:11 • 2042 просмотра