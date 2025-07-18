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москву атакують безпілотники: росіяни скаржаться на звуки вибухів, аеропорт Внуково ввів план "Килим"

Київ • УНН

 • 2756 перегляди

московську область атакували безпілотники ввечері 17 липня, мер москви Сергій Собянін заявив про збиття двох дронів. У московському аеропорту Внуково введено план "Килим", затримано та скасовано рейси.

москву атакують безпілотники: росіяни скаржаться на звуки вибухів, аеропорт Внуково ввів план "Килим"

З вечора четверга, 17 липня, московську область атакують безпілотники. Міська влада стерджує, що російська ППО нібито збила щонайменше два дрони, які рухалися у бік москви. Про це інформує УНН з посиланням на мера столиці країни-агресорки Сергія Собяніна, росЗМІ, представника "росавіації".

Деталі

За інформацією росЗМІ, не менш як три вибухи прогриміло у московській області пізно ввечері 17 липня.

Близько 15 хвилин тому мешканці Домодєдово почули 3-4 вибухи над містом. Було видно спалахи в небі

- йдеться у дописі.

Мер москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі написав, що ППО міноборони знищила безпілотник, який летів на москву. 

Згодом, у ніч проти 18 липня, росЗМІ повідомили про повторну атаку дронів.

Очевидці розповіли SHOT, що чули вибухи в Істринському районі та поряд із Звенигородом. Було чути дзижчання мотора в небі та гучні вибухи. Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає. За словами місцевих, від гучного звуку "дзвеніли шибки в рамах"

- поінформували в росЗМІ.

"ППО Міноборони збито ще одного ворожого безпілотника, який летів на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", - відзвітував Собянін.

За словами представника "росавіації", в московському аеропорту Внуково введено план "Килим". На виліт затримуються 8 рейсів, а на приліт - 20. Ще один - скасовано.

Крім того, звуки вибухів було чути в Орловській області рф. Там теж скаржилися на атаку невідомих дронів.

Нагадаємо

У ніч на 17 липня в московській області пролунали вибухи, пов'язані з дронами, що летіли на москву. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття трьох безпілотників силами ППО.

Увечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород, внаслідок чого загинув один мирний житель та шестеро отримали поранення. Також пошкоджено шість домоволодінь.  

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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