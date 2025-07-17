Вибухи у московській області: дрони летіли курсом на столицю рф

$41.820.01
48.800.09
ukenru
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 18:08 • 12763 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 32391 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 32942 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 41326 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 111470 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 57705 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 72484 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 88808 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
16 липня, 07:08 • 90893 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 95740 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
92%
745мм
Популярнi новини
В Чернівцях зросла кількість загиблих після ракетного удару росіян 12 липня 16 липня, 15:26 • 11743 перегляди
САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо16 липня, 15:39 • 14992 перегляди
В УЗ показали, як зараз виглядає вокзал у Покровську 16 липня, 16:43 • 11119 перегляди
Ресторатор Кацурін отруївся у власному закладі у Львові: постраждало ще 11 людей16 липня, 17:07 • 11926 перегляди
В Добропіллі кількість загиблих внаслідок російського удару по торговому центру зросла до 2, поранено 22 людини - ОВА16 липня, 18:05 • 13733 перегляди
Публікації
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 111470 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 96922 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 249271 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 165572 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 166872 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Іран
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 113475 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 138811 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 83481 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 98577 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 124829 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
MIM-104 Patriot
M113
Airbus A320 серії

Вибухи у московській області: дрони летіли курсом на столицю рф

Київ • УНН

 • 218 перегляди

У ніч на 17 липня в московській області пролунали вибухи, пов'язані з дронами, що летіли на москву. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття трьох безпілотників силами ППО.

Вибухи у московській області: дрони летіли курсом на столицю рф

У ніч проти 17 липня в Московській області прогриміли звуки вибухів. У регіоні фіксували невідомі дрони, які летіли на столицю росії. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, мера москви Сергія Собятіна.

Деталі

За інформацією росЗМІ, вибухи було чути в районі сіл Литкине і Бакеєве міського округу Солнєчногорськ.

Крім того, гучні звуки вибухів було чути в районі Зеленограда. Місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили дрони.

ППО Міноборони збили два безпілотники, які летіли на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

- йдеться у повідомленні чиновника.

Пізніше він додав, що ППО Міноборони знищено ще одного безпілотника, який летів на російську столицю. 

А в селі Алабушеве жителі повідомляють про перебої з електрикою

- пишуть росЗМІ.

Також оголошено небезпеку БПЛА у повітряному просторі Ленінградської області, повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Нагадаємо

Увечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород, внаслідок чого загинув один мирний житель та шестеро отримали поранення. Також пошкоджено шість домоволодінь.

Демонстрація сили змусить путіна сісти за стіл переговорів - Зеленський16.07.25, 13:21 • 2872 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9