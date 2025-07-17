Вибухи у московській області: дрони летіли курсом на столицю рф

У ніч проти 17 липня в Московській області прогриміли звуки вибухів. У регіоні фіксували невідомі дрони, які летіли на столицю росії. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, мера москви Сергія Собятіна.

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За інформацією росЗМІ, вибухи було чути в районі сіл Литкине і Бакеєве міського округу Солнєчногорськ.

Крім того, гучні звуки вибухів було чути в районі Зеленограда. Місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили дрони.

ППО Міноборони збили два безпілотники, які летіли на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. - йдеться у повідомленні чиновника.

Пізніше він додав, що ППО Міноборони знищено ще одного безпілотника, який летів на російську столицю.

А в селі Алабушеве жителі повідомляють про перебої з електрикою - пишуть росЗМІ.

Також оголошено небезпеку БПЛА у повітряному просторі Ленінградської області, повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Нагадаємо

Увечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород, внаслідок чого загинув один мирний житель та шестеро отримали поранення. Також пошкоджено шість домоволодінь.

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