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Взрывы в Московской области: дроны летели курсом на столицу РФ

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В ночь на 17 июля в Московской области прогремели взрывы, связанные с дронами, летевшими на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии трех беспилотников силами ПВО.

Взрывы в Московской области: дроны летели курсом на столицу РФ

В ночь на 17 июля в Московской области прогремели звуки взрывов. В регионе фиксировали неизвестные дроны, летевшие на столицу России. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, мэра Москвы Сергея Собянина.

Детали

По информации росСМИ, взрывы были слышны в районе сел Лыткино и Бакеево городского округа Солнечногорск.

Кроме того, громкие звуки взрывов были слышны в районе Зеленограда. Местные жители видели в небе яркие вспышки.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили дроны.

ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

- говорится в сообщении чиновника.

Позже он добавил, что ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на российскую столицу. 

А в селе Алабушево жители сообщают о перебоях с электричеством

- пишут росСМИ.

Также объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород, в результате чего погиб один мирный житель и шестеро получили ранения. Также повреждены шесть домовладений.

Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров - Зеленский16.07.25, 13:21 • 2872 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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