Невідомі дрони атакували Бєлгород: є загиблий та поранені

Ввечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород. Внаслідок ударів є загиблий та поранені. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

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О 22:45 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про загибель місцевого жителя через атаку безпілотників.

Бєлгород під атакою ворожих безпілотників. На превеликий горе, доводиться повідомляти важкі вісті...Загинув мирний мешканець. Від поранень чоловік помер на місці - йдеться у дописі чиновника.

Також, за його словами, поранено п'ятьох людей.

Двох жінок та трьох чоловіків із осколковими пораненнями бригади швидкої допомоги доставляють до медичних закладів - написав Гладков.

Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено шість домоволодінь.

О 23:17 губернатор повідомив, що загальна кількість поранених зросла до шести людей.

Нагадаємо

У ніч на 15 липня дрони атакували липецьку, воронезьку та ростовську області рф. Вибухи пролунали в єльці та воронежі, постраждала одна людина.

У ніч на 13 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті кстово. Це спричинило масштабну пожежу та знеструмлення половини району.