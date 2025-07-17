Неизвестные дроны атаковали Белгород: есть погибший и раненые
Киев • УНН
Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород, в результате чего погиб один мирный житель и шестеро получили ранения. Также повреждено шесть домовладений.
Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород. В результате ударов есть погибший и раненые. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Детали
В 22:45 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя из-за атаки беспилотников.
Белгород под атакой вражеских беспилотников. К великому горю, приходится сообщать тяжелые вести... Погиб мирный житель. От ранений мужчина скончался на месте
Также, по его словам, ранены пять человек.
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Он добавил, что в результате обстрела повреждены шесть домовладений.
В 23:17 губернатор сообщил, что общее количество раненых возросло до шести человек.
Напомним
В ночь на 15 июля дроны атаковали липецкую, воронежскую и ростовскую области РФ. Взрывы прогремели в Ельце и Воронеже, пострадал один человек.
В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Кстово. Это привело к масштабному пожару и обесточиванию половины района.