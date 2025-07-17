Неизвестные дроны атаковали Белгород: есть погибший и раненые

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород. В результате ударов есть погибший и раненые. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Детали

В 22:45 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя из-за атаки беспилотников.

Белгород под атакой вражеских беспилотников. К великому горю, приходится сообщать тяжелые вести... Погиб мирный житель. От ранений мужчина скончался на месте - говорится в сообщении чиновника.

Также, по его словам, ранены пять человек.

Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения - написал Гладков.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены шесть домовладений.

В 23:17 губернатор сообщил, что общее количество раненых возросло до шести человек.

Напомним

В ночь на 15 июля дроны атаковали липецкую, воронежскую и ростовскую области РФ. Взрывы прогремели в Ельце и Воронеже, пострадал один человек.

В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Кстово. Это привело к масштабному пожару и обесточиванию половины района.