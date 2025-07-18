Рух Кримським мостом знову перекрито: окупанти просять водіїв зберігати спокій
Київ • УНН
У ніч на 18 липня російські загарбники тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом і закликали зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
У ніч проти п'ятниці, 18 липня російські загарбники перекрили Кримський міст. Про це інформує УНН з посиланням на "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито
У повідомленні закликали тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
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Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба втретє атакувала Кримський міст вибухівкою загальною вагою 2200 кг, двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції. Він наголосив, що це початок нової епохи "морської історії".
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