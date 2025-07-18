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Движение по Крымскому мосту снова перекрыто: оккупанты просят водителей сохранять спокойствие

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В ночь на 18 июля российские захватчики временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту и призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту снова перекрыто: оккупанты просят водителей сохранять спокойствие

В ночь на пятницу, 18 июля, российские захватчики перекрыли Крымский мост. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

- говорится в сообщении.

В сообщении призвали тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба в третий раз атаковала Крымский мост взрывчаткой общим весом 2200 кг, дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции. Он подчеркнул, что это начало новой эпохи "морской истории".

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео03.06.25, 13:09 • 114399 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Василий Малюк
Крымский мост
Tesla
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