Москву атакуют беспилотники: россияне жалуются на звуки взрывов, аэропорт Внуково ввел план "Ковер"
Киев • УНН
Московскую область атаковали беспилотники вечером 17 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух дронов. В московском аэропорту Внуково введен план "Ковер", задержаны и отменены рейсы.
С вечера четверга, 17 июля, московскую область атакуют беспилотники. Городские власти утверждают, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере два дрона, которые двигались в сторону москвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра столицы страны-агрессора Сергея Собянина, росСМИ, представителя "росавиации".
Детали
По информации росСМИ, не менее трех взрывов прогремело в московской области поздно вечером 17 июля.
Около 15 минут назад жители Домодедово услышали 3-4 взрыва над городом. Были видны вспышки в небе
Мэр москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что ПВО минобороны уничтожила беспилотник, летевший на москву.
Впоследствии, в ночь на 18 июля росСМИ сообщили о повторной атаке дронов.
Очевидцы рассказали SHOT, что слышали взрывы в Истринском районе и рядом со Звенигородом. Было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы. Сейчас информации о пострадавших и разрушениях нет. По словам местных, от громкого звука "звенели стекла в рамах"
"ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отчитался Собянин.
По словам представителя "росавиации", в московском аэропорту Внуково введен план "Ковер". На вылет задерживаются 8 рейсов, а на прилет - 20. Еще один - отменен.
Кроме того, звуки взрывов были слышны в Орловской области рф. Там тоже жаловались на атаку неизвестных дронов.
Напомним
В ночь на 17 июля в московской области прогремели взрывы, связанные с дронами, летевшими на москву. Мэр москвы Сергей Собянин заявил о сбитии трех беспилотников силами ПВО.
Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород, в результате чего погиб один мирный житель и шестеро получили ранения. Также повреждены шесть домовладений.
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