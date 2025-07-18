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Москву атакуют беспилотники: россияне жалуются на звуки взрывов, аэропорт Внуково ввел план "Ковер"

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Московскую область атаковали беспилотники вечером 17 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух дронов. В московском аэропорту Внуково введен план "Ковер", задержаны и отменены рейсы.

Москву атакуют беспилотники: россияне жалуются на звуки взрывов, аэропорт Внуково ввел план "Ковер"

С вечера четверга, 17 июля, московскую область атакуют беспилотники. Городские власти утверждают, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере два дрона, которые двигались в сторону москвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра столицы страны-агрессора Сергея Собянина, росСМИ, представителя "росавиации".

Детали

По информации росСМИ, не менее трех взрывов прогремело в московской области поздно вечером 17 июля.

Около 15 минут назад жители Домодедово услышали 3-4 взрыва над городом. Были видны вспышки в небе

- говорится в сообщении.

Мэр москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что ПВО минобороны уничтожила беспилотник, летевший на москву.

Впоследствии, в ночь на 18 июля росСМИ сообщили о повторной атаке дронов.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали взрывы в Истринском районе и рядом со Звенигородом. Было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы. Сейчас информации о пострадавших и разрушениях нет. По словам местных, от громкого звука "звенели стекла в рамах"

- проинформировали в росСМИ.

"ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отчитался Собянин.

По словам представителя "росавиации", в московском аэропорту Внуково введен план "Ковер". На вылет задерживаются 8 рейсов, а на прилет - 20. Еще один - отменен.

Кроме того, звуки взрывов были слышны в Орловской области рф. Там тоже жаловались на атаку неизвестных дронов.

Напомним

В ночь на 17 июля в московской области прогремели взрывы, связанные с дронами, летевшими на москву. Мэр москвы Сергей Собянин заявил о сбитии трех беспилотников силами ПВО.

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород, в результате чего погиб один мирный житель и шестеро получили ранения. Также повреждены шесть домовладений.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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