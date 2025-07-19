росія заявляє про збиття майже 90 українських безпілотників, аеропорт Шереметьєво закритий
Київ • УНН
Міністерство оборони росії заявило про збиття 87 українських безпілотників над кількома областями рф. У московському аеропорту Шереметьєво введено план "Килим" з обмеженням польотів.
У міністерстві оборони росії заявили, що за вечір п'ятниці, 18 липня їхня протиповітряна оборона нібито збила 87 "українських безпілотників". У московському аеропорту Шереметьєво введено план "Килим". Про це інформує УНН з посиланням на мо рф, представника росавіації.
У період з 18.15 мск до 23.05 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 87 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу
Зазначається, що ці дрони нібито збивали:
- 48 – над територією Брянської області,
- 12 – над територією Орловської області,
- 10 – над територією Калузької області,
- 8 – над територією Ростовської області,
- 5 – над територією Московського регіону, в тому числі два, що летіли на Москву,
- по одному БПЛА – над територіями Тульської, Курської, Смоленської та Воронезької областей.
Тим часом у росавіації попередили, що в аеропорту Шереметьєво введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.
Нагадаємо
Ввечері 17 липня московську область атакували безпілотники. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття двох дронів. У московському аеропорту Внуково було введено план "Килим", затримано та скасовано рейси.
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