росія заявляє про збиття майже 90 українських безпілотників, аеропорт Шереметьєво закритий

У міністерстві оборони росії заявили, що за вечір п'ятниці, 18 липня їхня протиповітряна оборона нібито збила 87 "українських безпілотників". У московському аеропорту Шереметьєво введено план "Килим". Про це інформує УНН з посиланням на мо рф, представника росавіації.

У період з 18.15 мск до 23.05 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 87 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу - йдеться у дописі відомства.

Зазначається, що ці дрони нібито збивали:

48 – над територією Брянської області,

12 – над територією Орловської області,

10 – над територією Калузької області,

8 – над територією Ростовської області,

5 – над територією Московського регіону, в тому числі два, що летіли на Москву,

по одному БПЛА – над територіями Тульської, Курської, Смоленської та Воронезької областей.

Тим часом у росавіації попередили, що в аеропорту Шереметьєво введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Нагадаємо

Ввечері 17 липня московську область атакували безпілотники. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття двох дронів. У московському аеропорту Внуково було введено план "Килим", затримано та скасовано рейси.

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