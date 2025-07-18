Трамп під час розмови із Зеленським 4 липня сказав, що Україні потрібно перейти в наступ - WP

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, що Україні потрібно перейти в наступ, щоб змінити ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський на це відповів, що це можливо, якщо буде "правильна зброя", повідомляє The Washington Post з посиланням на українського посадовця, пише УНН.

Деталі

Видання пише, що під час розмови із Президентом Зеленським 4 липня очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що Україна не змінить перебіг війни, перебуваючи в обороні. На його думку, нашій державі необхідно перейти в наступ.

Коли Трамп запитав, чи може Україна завдати удару по москві або санкт-петербургу, чиновник сказав, що Зеленський відповів: "Якщо у нас є правильна зброя, ми можемо".

При цьому на запитання Financial Times про зміст цієї розмови Трамп відповів: "Ні, він не повинен атакувати москву". Очільник Білого дому додав, що не постачатиме Україні зброю більшої дальності, яка дозволила б їй вразити столицю росії.

Доповнення

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України. Це відбувається в рамках нового плану Дональда Трампа, за яким європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для Києва.