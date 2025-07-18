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MIM-104 Patriot
Північний потік
Financial Times
Вашингтон пост

Трамп під час розмови із Зеленським 4 липня сказав, що Україні потрібно перейти в наступ - WP

Київ • УНН

 • 3794 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна має перейти в наступ для зміни ситуації на полі бою. Володимир Зеленський відповів, що це можливо за наявності "правильної зброї".

Трамп під час розмови із Зеленським 4 липня сказав, що Україні потрібно перейти в наступ - WP

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, що Україні потрібно перейти в наступ, щоб змінити ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський на це відповів, що це можливо, якщо буде "правильна зброя", повідомляє The Washington Post з посиланням на українського посадовця, пише УНН.

Деталі

Видання пише, що під час розмови із Президентом Зеленським 4 липня очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що Україна не змінить перебіг війни, перебуваючи в обороні. На його думку, нашій державі необхідно перейти в наступ.

Коли Трамп запитав, чи може Україна завдати удару по москві або санкт-петербургу, чиновник сказав, що Зеленський відповів: "Якщо у нас є правильна зброя, ми можемо".

При цьому на запитання Financial Times про зміст цієї розмови Трамп відповів: "Ні, він не повинен атакувати москву". Очільник Білого дому додав, що не постачатиме Україні зброю більшої дальності, яка дозволила б їй вразити столицю росії.

Доповнення

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України. Це відбувається в рамках нового плану Дональда Трампа, за яким європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для Києва.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Financial Times
Вашингтон пост
Білий дім
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Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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