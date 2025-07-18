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Financial Times
Вашингтон Пост

Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал, что Украине нужно перейти в наступление - WP

Киев • УНН

 • 3258 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина должна перейти в наступление для изменения ситуации на поле боя. Владимир Зеленский ответил, что это возможно при наличии "правильного оружия".

Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал, что Украине нужно перейти в наступление - WP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо перейти в наступление, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Владимир Зеленский на это ответил, что это возможно, если будет "правильное оружие", сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что во время разговора с Президентом Зеленским 4 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, находясь в обороне. По его мнению, нашему государству необходимо перейти в наступление.

Когда Трамп спросил, может ли Украина нанести удар по москве или санкт-петербургу, чиновник сказал, что Зеленский ответил: "Если у нас есть правильное оружие, мы можем".

При этом на вопрос Financial Times о содержании этого разговора Трамп ответил: "Нет, он не должен атаковать москву". Глава Белого дома добавил, что не будет поставлять Украине оружие большей дальности, которое позволило бы ей поразить столицу россии.

Дополнение

США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из своих запасов для Украины. Это происходит в рамках нового плана Дональда Трампа, по которому европейские союзники будут закупать американское вооружение для Киева.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Financial Times
Вашингтон Пост
Белый дом
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