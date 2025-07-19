Россия заявляет о сбитии почти 90 украинских беспилотников, аэропорт Шереметьево закрыт

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
18:06 • 26643 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 106189 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 69920 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 66601 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 71474 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 70612 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
18 июля, 11:59 • 55959 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 56024 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 197069 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 109682 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
87%
744мм
Популярные новости
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 123676 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 105475 просмотра
В Полтаве прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы16:48 • 24414 просмотра
В Днепре прозвучала серия взрывов - ОВА17:33 • 12773 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО19:06 • 16859 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 106183 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 105488 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 175395 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 197069 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 376089 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18:06 • 26641 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 123686 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 128126 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 134251 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 246317 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Таймс
Беспилотный летательный аппарат

Россия заявляет о сбитии почти 90 украинских беспилотников, аэропорт Шереметьево закрыт

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Министерство обороны России заявило о сбитии 87 украинских беспилотников над несколькими областями РФ. В московском аэропорту Шереметьево введен план "Ковер" с ограничением полетов.

Россия заявляет о сбитии почти 90 украинских беспилотников, аэропорт Шереметьево закрыт

В Министерстве обороны России заявили, что вечером в пятницу, 18 июля, их противовоздушная оборона якобы сбила 87 "украинских беспилотников". В московском аэропорту Шереметьево введен план "Ковер". Об этом информирует УНН со ссылкой на мо рф, представителя росавиации.

В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эти дроны якобы сбивали:

  • 48 – над территорией Брянской области,
    • 12 – над территорией Орловской области,
      • 10 – над территорией Калужской области,
        • 8 – над территорией Ростовской области,
          • 5 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,
            • по одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

              Тем временем в Росавиации предупредили, что в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

              Напомним

              Вечером 17 июля Московскую область атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух дронов. В московском аэропорту Внуково был введен план "Ковер", задержаны и отменены рейсы.

              Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал, что Украине нужно перейти в наступление - WP18.07.25, 14:16 • 6076 просмотров

              Вита Зеленецкая

              Вита Зеленецкая

              Новости Мира
              Брянская область
              Курская область
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9