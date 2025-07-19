Россия заявляет о сбитии почти 90 украинских беспилотников, аэропорт Шереметьево закрыт

В Министерстве обороны России заявили, что вечером в пятницу, 18 июля, их противовоздушная оборона якобы сбила 87 "украинских беспилотников". В московском аэропорту Шереметьево введен план "Ковер". Об этом информирует УНН со ссылкой на мо рф, представителя росавиации.

В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эти дроны якобы сбивали:

48 – над территорией Брянской области,

12 – над территорией Орловской области,

10 – над территорией Калужской области,

8 – над территорией Ростовской области,

5 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,

по одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Тем временем в Росавиации предупредили, что в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним

Вечером 17 июля Московскую область атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух дронов. В московском аэропорту Внуково был введен план "Ковер", задержаны и отменены рейсы.

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