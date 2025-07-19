Россия заявляет о сбитии почти 90 украинских беспилотников, аэропорт Шереметьево закрыт
Киев • УНН
Министерство обороны России заявило о сбитии 87 украинских беспилотников над несколькими областями РФ. В московском аэропорту Шереметьево введен план "Ковер" с ограничением полетов.
В Министерстве обороны России заявили, что вечером в пятницу, 18 июля, их противовоздушная оборона якобы сбила 87 "украинских беспилотников". В московском аэропорту Шереметьево введен план "Ковер". Об этом информирует УНН со ссылкой на мо рф, представителя росавиации.
В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
Отмечается, что эти дроны якобы сбивали:
- 48 – над территорией Брянской области,
- 12 – над территорией Орловской области,
- 10 – над территорией Калужской области,
- 8 – над территорией Ростовской области,
- 5 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,
- по одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.
Тем временем в Росавиации предупредили, что в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Напомним
Вечером 17 июля Московскую область атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух дронов. В московском аэропорту Внуково был введен план "Ковер", задержаны и отменены рейсы.
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