Під москвою чути вибухи: у місті дмитров “щось впало в поле і вибухнуло”

У місті дмитрів московської області місцеві жителі повідомляють про вибухи, передає УНН.

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Місцеві пабліки повідомляють, що "щось упало в поле і вибухнуло", публікуючи фото і відео, імовірно, палаючих уламків. У чатах люди пишуть, що чули вибухи з різних локацій дмитровського міського округу.

Керівник Центру дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив: "В нас гучно, але під москвою також вибухає добре".

Нагадаємо

Міський голова столиці держави-агресора москви сергій собянін повідомив, що силами російських ППО нібито було збито вісім безпілотників, які летіли в бік міста.