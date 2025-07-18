Под москвой слышны взрывы: в городе дмитров “что-то упало в поле и взорвалось”

В городе дмитров московской области местные жители сообщают о взрывах, передает УНН.

Детали

Местные паблики сообщают, что "что-то упало в поле и взорвалось", публикуя фото и видео, предположительно, горящих обломков. В чатах люди пишут, что слышали взрывы из разных локаций дмитровского городского округа.

Руководитель Центра дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил: "У нас громко, но под москвой также взрывается хорошо".

Напомним

Мэр столицы государства-агрессора москвы сергей собянин сообщил, что силами российских ПВО якобы было сбито восемь беспилотников, летевших в сторону города.