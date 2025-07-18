У росії повідомили про буцімто збиття вісьмох дронів, які летіли на москву

Міський голова столиці держави-агресора москви сергій собянін повідомив, що силами російських ППО нібито було збито вісім безпілотників, які летіли в бік міста. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Сили ППО міноборони збили вже 8 безпілотників, які сьогодні летіли до Москви. Про це повідомляє мер сергій собянін - говориться у повідомленні росЗМІ.

Повідомляється, що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Доповнення

У ніч на 17 липня в московській області пролунали вибухи, пов'язані з дронами, що летіли на москву. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття трьох безпілотників силами ППО.

На російському підприємстві "Щекиназот" у Тульській області пролунали вибухи. Це підприємство є ключовим для виробництва аміаку, метанолу та карбаміду, що використовуються у виготовленні вибухівки, ракетного палива та синтетичних матеріалів для ВПК рф.