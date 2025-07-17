Позначиться на виробництві ракет та дронів: у рф пролунали вибухи на підприємстві "Щекиназот"
Київ • УНН
На російському підприємстві "Щекиназот" у Тульській області пролунали вибухи. Це підприємство є ключовим для виробництва аміаку, метанолу та карбаміду, що використовуються у виготовленні вибухівки, ракетного палива та синтетичних матеріалів для ВПК рф.
У рф пролунали вибухи на "Щекиназот". Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії рф. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
На росії вибухало щось на "Щекиназот" у Тульській області. Це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу, карбаміду. Всі ці речовини - основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК рф
За його словами, без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії рф.
Вибухи у московській області: дрони летіли курсом на столицю рф17.07.25, 03:51 • 9900 переглядiв