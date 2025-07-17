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Повлияет на производство ракет и дронов: в рф прогремели взрывы на предприятии "Щекиноазот"

Киев • УНН

 • 3584 просмотра

На российском предприятии "Щекиноазот" в Тульской области прогремели взрывы. Это предприятие является ключевым для производства аммиака, метанола и карбамида, используемых в изготовлении взрывчатки, ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК рф.

Повлияет на производство ракет и дронов: в рф прогремели взрывы на предприятии "Щекиноазот"

В рф прогремели взрывы на "Щекиназот". Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии рф. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

В россии взрывалось что-то на "Щекиназот" в Тульской области. Это важное предприятие по производству аммиака, метанола, карбамида. Все эти вещества - основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК рф.

- сообщил Коваленко.

По его словам, без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии рф.

Взрывы в Московской области: дроны летели курсом на столицу РФ17.07.25, 03:51 • 9856 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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Украина
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