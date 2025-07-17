Повлияет на производство ракет и дронов: в рф прогремели взрывы на предприятии "Щекиноазот"
Киев • УНН
На российском предприятии "Щекиноазот" в Тульской области прогремели взрывы. Это предприятие является ключевым для производства аммиака, метанола и карбамида, используемых в изготовлении взрывчатки, ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК рф.
В рф прогремели взрывы на "Щекиназот". Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии рф. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
В россии взрывалось что-то на "Щекиназот" в Тульской области. Это важное предприятие по производству аммиака, метанола, карбамида. Все эти вещества - основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК рф.
По его словам, без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии рф.
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