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Беспилотный летательный аппарат

В россии сообщили о якобы сбитии восьми дронов, летевших на москву

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Мэр москвы сергей собянин заявил о сбитии восьми беспилотников, летевших в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В россии сообщили о якобы сбитии восьми дронов, летевших на москву

Мэр столицы государства-агрессора москвы сергей собянин сообщил, что силами российских ПВО якобы было сбито восемь беспилотников, летевших в сторону города. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Силы ПВО минобороны сбили уже 8 беспилотников, которые сегодня летели в москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин 

- говорится в сообщении росСМИ.

Сообщается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Дополнение

В ночь на 17 июля в московской области прозвучали взрывы, связанные с дронами, летевшими на москву. Мэр москвы сергей собянин заявил о сбитии трех беспилотников силами ПВО.

На российском предприятии "Щекиназот" в Тульской области прозвучали взрывы. Это предприятие является ключевым для производства аммиака, метанола и карбамида, используемых в изготовлении взрывчатки, ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК рф.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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