Вибухи, пожежі в будинках, палаючі автомобілі: БпЛА атакували москву і підмосковʼя

У ніч проти 20 липня російська влада заявила про збиття 16 безпілотників, які нібито прямували на роскву. В Підмосков'ї після падіння уламків загорілися автомобілі. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, мера москви Сергія Собяніна, представника "росавіації".

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За інформацією росЗМІ, у ніч проти 20 липня у москві та передмістях було зафіксовано безпілотники. Про вибухи, характерні звуки польоту дронів, а також пожежі, які виникли внаслідок обстрілу повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе (московська область рф), а також Калузької області.

За словами мера москви Собяніна, російське ППО нібито збила 15 безпілотників.

ППО Міноборони знищено тринадцять ворожих БПЛА, які атакували москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб - написав він 20 липня о 02:13 (за Київським часом).

О 02:17 та 02:23 він повідомив у своєму Telegram-каналі про збиття ще двох БпЛА.

Офіційні особи рф поки що не повідомляють подробиць про цілі або масштаби руйнувань.

Через атаку дронів в усіх аеропортах москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському – було призупинино зліт і посадку літаків.

Нагадаємо

18 липня міністерство оборони росії заявило про збиття 87 українських безпілотників над кількома областями рф. У московському аеропорту було Шереметьєво введено план "Килим" з обмеженням польотів.

У дмитрові московської області місцеві жителі повідомляли про вибухи та палаючі уламки. Керівник Центру дезінформації РНБО України Андрій Коваленко підтвердив вибухи під москвою.

З вечора четверга, 17 липня, московську область атакували безпілотники. Міська влада повідомляла, що російська ППО збила дрони, які нібито рухалися у бік москви.

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