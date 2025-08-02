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45 из 53 российских дронов уничтожены над Украиной, в том числе все 8 реактивных

Киев • УНН

 • 180 просмотра

В ночь на 2 августа россия атаковала Украину 53 дронами, включая 8 реактивных. Силы ПВО уничтожили 45 целей, среди них все реактивные БПЛА.

45 из 53 российских дронов уничтожены над Украиной, в том числе все 8 реактивных

россия ночью запустила по Украине 53 дрона, в том числе 8 скоростных (реактивных), обезврежено 45 из них, в том числе все 8 реактивных, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 августа враг атаковал 53 средствами воздушного нападения: 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма, а также 8-ю скоростными (реактивными) БпЛА из Брянской обл. рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

За сутки на фронте произошло 172 боя: ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях (карты)02.08.25, 08:59 • 478 просмотров

Юлия Шрамко

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