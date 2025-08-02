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Взрывы в Пензе и Самарской области: дроны поразили НПЗ и оборонные заводы

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

В ночь на 2 августа в российских городах Пенза и Новокуйбышевск Самарской области прогремели взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Взрывы в Пензе и Самарской области: дроны поразили НПЗ и оборонные заводы

В ночь на 2 августа в российском городе Пенза и Новокуйбышевск Самарской области прогремели взрывы, которые сопровождались работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и крупном пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

По информации российских Telegram-каналов, в Самарской области в 02:40 был объявлен режим угрозы ударных беспилотников. В Самаре были введены временные ограничения на полеты самолетов.

Около 05:00 жители города Новокуйбышевск Самарской области сообщили о громких звуках в небе.

В социальных сетях появились видео и фото крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. 

Беспилотники также, вероятно, поразили АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области, которое связано с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.

В частности, завод производит:

  • Средства криптозащиты связи - шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;
    • Коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;
      • Аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;
        • Комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.

          Рядом с ним расположен единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО "Радиозавод", который, вероятно, также был поражен.

          Напомним

          В ночь на 2 августа ряд российских городов и оккупированный Крым подверглись атакам БпЛА. В Липецке прогремело по меньшей мере 4 взрыва, а в Рязани очевидцы слышали 5-6 взрывов.

          Вита Зеленецкая

          Война
          Крым