Взрывы в Пензе и Самарской области: дроны поразили НПЗ и оборонные заводы
Киев • УНН
В ночь на 2 августа в российских городах Пенза и Новокуйбышевск Самарской области прогремели взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.
В ночь на 2 августа в российском городе Пенза и Новокуйбышевск Самарской области прогремели взрывы, которые сопровождались работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и крупном пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
По информации российских Telegram-каналов, в Самарской области в 02:40 был объявлен режим угрозы ударных беспилотников. В Самаре были введены временные ограничения на полеты самолетов.
Около 05:00 жители города Новокуйбышевск Самарской области сообщили о громких звуках в небе.
В социальных сетях появились видео и фото крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.
Беспилотники также, вероятно, поразили АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области, которое связано с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.
В частности, завод производит:
- Средства криптозащиты связи - шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;
- Коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;
- Аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;
- Комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.
Рядом с ним расположен единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО "Радиозавод", который, вероятно, также был поражен.
Напомним
В ночь на 2 августа ряд российских городов и оккупированный Крым подверглись атакам БпЛА. В Липецке прогремело по меньшей мере 4 взрыва, а в Рязани очевидцы слышали 5-6 взрывов.