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Нічні вибухи сколихнули російські міста, зачепило залізницю

Київ • УНН

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У ніч на 4 серпня в кількох містах рф пролунали вибухи, зокрема у воронежі та фролово. російська ППО заявила про знищення 11 безпілотників; також була атакована залізнична станція "Арчеда".

Нічні вибухи сколихнули російські міста, зачепило залізницю

У ніч на 4 серпня в декількох містах російської федерації було чутно вибухи – їх почули жителі воронежа та міста фролово волгоградської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За даними російських "ЗМІ" і Telegram-каналів, у період з 21:00 до 23:00 за московським часом засоби російської ППО перехопили та знищили 11 нібито українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Їх зафіксували над тимчасово окупованим Кримом, а також над територіями брянської, курської, орловської областей і над акваторією Чорного моря.

Крім того, в місті фролово волгоградської області була атакована залізнична станція "Арчеда". Про постраждалих не повідомляється – водночас, були закриті аеропорти волгограда і тамбова.

Нагадаємо

У ніч на 3 серпня низка російських міст, включаючи вороніж та сочі, зазнала атаки невідомих дронів.

Євген Устименко

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