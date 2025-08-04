Нічні вибухи сколихнули російські міста, зачепило залізницю

У ніч на 4 серпня в декількох містах російської федерації було чутно вибухи – їх почули жителі воронежа та міста фролово волгоградської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

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За даними російських "ЗМІ" і Telegram-каналів, у період з 21:00 до 23:00 за московським часом засоби російської ППО перехопили та знищили 11 нібито українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Їх зафіксували над тимчасово окупованим Кримом, а також над територіями брянської, курської, орловської областей і над акваторією Чорного моря.

Крім того, в місті фролово волгоградської області була атакована залізнична станція "Арчеда". Про постраждалих не повідомляється – водночас, були закриті аеропорти волгограда і тамбова.

Нагадаємо

У ніч на 3 серпня низка російських міст, включаючи вороніж та сочі, зазнала атаки невідомих дронів.