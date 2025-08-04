Ночные взрывы сотрясли российские города, зацепило железную дорогу
Киев • УНН
В ночь на 4 августа в нескольких городах рф прогремели взрывы, в частности в воронеже и фролово. российская ПВО заявила об уничтожении 11 беспилотников; также была атакована железнодорожная станция "Арчеда".
В ночь на 4 августа в нескольких городах российской федерации были слышны взрывы – их услышали жители воронежа и города фролово волгоградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
По данным российских "СМИ" и Telegram-каналов, в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени средства российской ПВО перехватили и уничтожили 11 якобы украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их зафиксировали над временно оккупированным Крымом, а также над территориями брянской, курской, орловской областей и над акваторией Черного моря.
Кроме того, в городе фролово волгоградской области была атакована железнодорожная станция "Арчеда". О пострадавших не сообщается – в то же время, были закрыты аэропорты волгограда и тамбова.
Напомним
В ночь на 3 августа ряд российских городов, включая воронеж и сочи, подвергся атаке неизвестных дронов.