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Ночные взрывы сотрясли российские города, зацепило железную дорогу

Киев • УНН

 • 2832 просмотра

В ночь на 4 августа в нескольких городах рф прогремели взрывы, в частности в воронеже и фролово. российская ПВО заявила об уничтожении 11 беспилотников; также была атакована железнодорожная станция "Арчеда".

Ночные взрывы сотрясли российские города, зацепило железную дорогу

В ночь на 4 августа в нескольких городах российской федерации были слышны взрывы – их услышали жители воронежа и города фролово волгоградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По данным российских "СМИ" и Telegram-каналов, в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени средства российской ПВО перехватили и уничтожили 11 якобы украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их зафиксировали над временно оккупированным Крымом, а также над территориями брянской, курской, орловской областей и над акваторией Черного моря.

Кроме того, в городе фролово волгоградской области была атакована железнодорожная станция "Арчеда". О пострадавших не сообщается – в то же время, были закрыты аэропорты волгограда и тамбова.

Напомним

В ночь на 3 августа ряд российских городов, включая воронеж и сочи, подвергся атаке неизвестных дронов.

Евгений Устименко

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