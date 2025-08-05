Залізнична станція в ростовській області рф охоплена вогнем після атаки БпЛА
Київ • УНН
У ростовській області рф після атаки БпЛА загорілася територія залізничної станції "Тацинська". Цей вузол забезпечує логістику Тацинської нафтової бази та відвантаження зерна.
У ростовській області рф після атаки БпЛА загорілася територія залізничної станції "Тацинська". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.
Згідно з відкритими даними, через цей вузол забезпечується логістика та функціонування Тацинської нафтової бази. Також там вантажиться зерно із місцевого елеватора.
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