У ростовській області рф після атаки БпЛА загорілася територія залізничної станції "Тацинська". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.

Згідно з відкритими даними, через цей вузол забезпечується логістика та функціонування Тацинської нафтової бази. Також там вантажиться зерно із місцевого елеватора.

На ростовщині Сили оборони України продовжують атаки по важливих стратегічних залізничних розв’язках рф, що мають ключове значення для військової логістики ворога