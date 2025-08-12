Саратовский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА
Киев • УНН
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", остановил прием нефти после атаки беспилотника. Это уже третий НПЗ, который пострадал от ударов БПЛА в этом месяце.
Российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", остановил прием нефти после атаки беспилотника в воскресенье. Это уже третий нефтеперерабатывающий завод, пострадавший от ударов БПЛА в этом месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Поволжье, имеет проектную мощность переработки около 140 000 баррелей нефти в сутки. Его длительная остановка может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке, поскольку спрос на это топливо переживает сезонный рост.
Российские и украинские военные силы обмениваются воздушными ударами накануне встречи между президентом США Трампом и президентом рф путиным, запланированной на эту пятницу.
Пресс-служба "Роснефти" не сразу ответила на запрос Bloomberg о комментарии.
Напомним
В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область рф, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.
