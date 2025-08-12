$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 46936 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 91280 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 145967 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 117501 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 85899 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129126 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106708 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73967 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126534 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Популярные новости
Удар рф по Запорожью 10 августа: поврежден кризисный центр ЗАЭС11 августа, 14:20 • 5438 просмотра
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию11 августа, 15:45 • 12734 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto11 августа, 16:15 • 14452 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"11 августа, 16:43 • 10052 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10010 просмотра
Саратовский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", остановил прием нефти после атаки беспилотника. Это уже третий НПЗ, который пострадал от ударов БПЛА в этом месяце.

Саратовский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА

Российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", остановил прием нефти после атаки беспилотника в воскресенье. Это уже третий нефтеперерабатывающий завод, пострадавший от ударов БПЛА в этом месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg. 

Детали

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Поволжье, имеет проектную мощность переработки около 140 000 баррелей нефти в сутки. Его длительная остановка может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке, поскольку спрос на это топливо переживает сезонный рост.

Российские и украинские военные силы обмениваются воздушными ударами накануне встречи между президентом США Трампом и президентом рф путиным, запланированной на эту пятницу.

- допускают в издании. 

Пресс-служба "Роснефти" не сразу ответила на запрос Bloomberg о комментарии.

Напомним

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область рф, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.

Неизвестные дроны атаковали российский Арзамас: пылает приборостроительный завод11.08.25, 05:51 • 3564 просмотра

Вероника Марченко

