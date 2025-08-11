Неизвестные дроны атаковали российский Арзамас: пылает приборостроительный завод
Киев • УНН
В российском Арзамасе прогремели взрывы, очевидцы сообщают о работе ПВО и серии громких звуков. Источники указывают на возможную атаку местного приборостроительного завода.
Утром в понедельник, 11 августа, в городе Арзамас Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
По словам очевидцев, ПВО "сбивает украинские дроны".
Была слышна серия взрывов в восточной части города. Очевидцы насчитали не менее 4-7 громких звуков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Тем временем другие ресурсы сообщают об атаке на арзамасский приборостроительный завод. Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.
В воскресенье, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Это предприятие расположено в российской республике Коми более чем в двух тысячах километров от границы Украины.
