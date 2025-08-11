$41.460.00
10 августа, 08:18 • 21096 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 74636 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 149879 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 114320 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 285767 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 160023 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 346008 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 313636 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107597 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150199 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Неизвестные дроны атаковали российский Арзамас: пылает приборостроительный завод

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В российском Арзамасе прогремели взрывы, очевидцы сообщают о работе ПВО и серии громких звуков. Источники указывают на возможную атаку местного приборостроительного завода.

Неизвестные дроны атаковали российский Арзамас: пылает приборостроительный завод

Утром в понедельник, 11 августа, в городе Арзамас Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По словам очевидцев, ПВО "сбивает украинские дроны".

Была слышна серия взрывов в восточной части города. Очевидцы насчитали не менее 4-7 громких звуков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей

- говорится в одном из сообщений.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Тем временем другие ресурсы сообщают об атаке на арзамасский приборостроительный завод. Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.

Напомним

В воскресенье, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Это предприятие расположено в российской республике Коми более чем в двух тысячах километров от границы Украины.

Генштаб подтвердил попадание БпЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове10.08.25, 14:38 • 3194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира