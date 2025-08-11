Невідомі дрони атакували російський арзамас: палає приладобудівний завод
Київ • УНН
У російському арзамасі пролунали вибухи, очевидці повідомляють про роботу ППО та серію гучних звуків. Джерела вказують на можливу атаку місцевого приладобудівного заводу.
Вранці у понеділок, 11 серпня, у місті арзамас нижегородської області рф пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
За словами очевидців, ППО "збиває українські дрони".
Було чутно серію вибухів у східній частині міста. Очевидці нарахували щонайменше 4-7 гучних звуків, від яких спрацювала сигналізація у припаркованих автомобілів
Офіційної інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.
Тим часом інші ресурси повідомляють про атаку на арзамаський приладобудівний завод. Це підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.
Нагадаємо
У неділю, 10 серпня, в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Це підприємство розташовано у російській республіці комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України.
Генштаб підтвердив влучання БпЛА по нафтопереробному заводу у саратові10.08.25, 14:38 • 3194 перегляди