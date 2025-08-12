В рф саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА - Bloomberg
Київ • УНН
саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ "роснефть", зупинив прийом нафти після атаки безпілотника. Це вже третій російський НПЗ, який постраждав від ударів БпЛА цього місяця.
Деталі
Видання вказує, що саратовський НПЗ, розташований у поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 000 барелів нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на постачання бензину на внутрішньому ринку, оскільки попит на це паливо переживає сезонне зростання.
Російські та українські військові сили обмінюються повітряними ударами напередодні зустрічі між президентом США Трампом і президентом рф путіним, запланованої на цю п'ятницю
Прес-служба "роснафти" не відповіла на запит видання про коментар.
Нагадаємо
У ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БпЛА впав у житловому дворі.
