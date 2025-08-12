$41.390.07
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 46931 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 91268 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 145962 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 117498 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 85896 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 129833 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 129125 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106708 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73967 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126533 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
В рф саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА - Bloomberg

Київ • УНН

 • 50 перегляди

саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ "роснефть", зупинив прийом нафти після атаки безпілотника. Це вже третій російський НПЗ, який постраждав від ударів БпЛА цього місяця.

В рф саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА - Bloomberg

саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ "роснефть", зупинив прийом нафти після атаки безпілотника в неділю. Це вже третій розійський НПЗ, який постраждав від ударів БпЛА цього місяця, пише УНН із посиланням на Bloomberg

Деталі

Видання вказує, що саратовський НПЗ, розташований у поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 000 барелів нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на постачання бензину на внутрішньому ринку, оскільки попит на це паливо переживає сезонне зростання.

Російські та українські військові сили обмінюються повітряними ударами напередодні зустрічі між президентом США Трампом і президентом рф путіним, запланованої на цю п'ятницю

- допускають у виданні. 

Прес-служба "роснафти" не відповіла на запит видання про коментар.

Нагадаємо

У ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БпЛА впав у житловому дворі.

Невідомі дрони атакували російський арзамас: палає приладобудівний завод11.08.25, 05:51 • 3564 перегляди

