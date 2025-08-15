$41.510.09
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
14 августа, 13:54
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В ночь на 15 августа Курск подвергся атаке неизвестных дронов, что повлекло взрывы и повреждения инфраструктуры. Предварительно, есть данные о пострадавших и разрушениях.

Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушения

Ночью, 15 августа, в Курске раздавались взрывы, город под атакой неизвестных дронов. Предварительно, известно о пострадавших и повреждениях инфраструктуры. Об этом пишут росСМИ, передает УНН. 

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки

- сообщают российские каналы. 

Местные жители сообщают о громких взрывах и сильном шуме в городе. Предварительно есть данные о пострадавших, повреждены жилые дома и автомобили. Официальная информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших пока отсутствует. 

Также поступают сообщения о возгорании в одном из районов города. В нескольких квартирах выбиты окна. 

Напомним

Ночью 14 августа волгоградский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков произошли разлив и возгорание нефтепродуктов, пострадавших нет.

Вероника Марченко

