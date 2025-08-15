Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
В ночь на 15 августа Курск подвергся атаке неизвестных дронов, что повлекло взрывы и повреждения инфраструктуры. Предварительно, есть данные о пострадавших и разрушениях.
Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки
Местные жители сообщают о громких взрывах и сильном шуме в городе. Предварительно есть данные о пострадавших, повреждены жилые дома и автомобили. Официальная информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших пока отсутствует.
Также поступают сообщения о возгорании в одном из районов города. В нескольких квартирах выбиты окна.
Напомним
Ночью 14 августа волгоградский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков произошли разлив и возгорание нефтепродуктов, пострадавших нет.
