Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов

В ночь на 15 августа город Сызрань Самарской области оказался под атакой дронов. Предварительно, под ударом нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам местных, взрывы начались около 4:00 утра, их прозвучало не менее десяти. В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Беспилотники летят со стороны Кузнецка, наиболее активно возле села Кашмир и Уваровка - сообщают местные каналы.

Официальных подтверждений или опровержений пока не было.

Напомним

Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий Самарской области. Объект уже не впервые становится целью атак неизвестных беспилотников. Еще в марте на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, вероятно, вызванный также атакой дронов.

