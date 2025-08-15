$41.510.09
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 42139 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 66157 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 56909 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 39404 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 41793 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 53290 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 167301 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 88970 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 87114 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75759 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Ночью 15 августа Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке дронов, что привело к пожару. Местные жители сообщают о по меньшей мере десяти взрывах около 4:00 утра.

Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов

В ночь на 15 августа город Сызрань Самарской области оказался под атакой дронов. Предварительно, под ударом нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам местных, взрывы начались около 4:00 утра, их прозвучало не менее десяти. В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Беспилотники летят со стороны Кузнецка, наиболее активно возле села Кашмир и Уваровка

- сообщают местные каналы. 

Официальных подтверждений или опровержений пока не было.

Напомним

Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий Самарской области. Объект уже не впервые становится целью атак неизвестных беспилотников. Еще в марте на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, вероятно, вызванный также атакой дронов. 

Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушения15.08.25, 02:18 • 3190 просмотров

Вероника Марченко

Война