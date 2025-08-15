Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов
Киев • УНН
Ночью 15 августа Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке дронов, что привело к пожару. Местные жители сообщают о по меньшей мере десяти взрывах около 4:00 утра.
В ночь на 15 августа город Сызрань Самарской области оказался под атакой дронов. Предварительно, под ударом нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам местных, взрывы начались около 4:00 утра, их прозвучало не менее десяти. В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.
Беспилотники летят со стороны Кузнецка, наиболее активно возле села Кашмир и Уваровка
Официальных подтверждений или опровержений пока не было.
Напомним
Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий Самарской области. Объект уже не впервые становится целью атак неизвестных беспилотников. Еще в марте на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, вероятно, вызванный также атакой дронов.
