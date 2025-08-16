В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известно

$41.450.00
48.440.00
ukenru
12:47 • 3346 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 12664 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 18196 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 22201 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 34097 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 174177 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 171086 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 126640 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 115885 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 101823 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
35%
750мм
Популярные новости
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 23935 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 37356 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 37173 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 17368 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 27223 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 264647 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 229118 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 234862 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 246390 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 327838 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 17421 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 23981 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 145476 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 224520 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 162139 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Таймс
Гривна
The Economist
Хранитель

В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известно

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ, а Росавиация ограничила работу аэропорта. Местные Telegram-каналы утверждают, что это плановый сброс нефтепродукта.

В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известно

Жители российского Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

Ранее Росавиация проинформировала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В городе была объявлена воздушная тревога.

Местные телеграм-каналы, однако, пишут, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для дальнейшего ремонта емкостей". "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарные туда мчатся планово или их забыли предупредить?" - пишут читатели в комментариях.

Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов15.08.25, 05:24 • 116546 просмотров

Информация уточняется.

Напомним, 14 августа Волгоградский НПЗ атаковали дроны.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Нефть
Беспилотный летательный аппарат