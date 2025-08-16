В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известно

Жители российского Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

Ранее Росавиация проинформировала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В городе была объявлена воздушная тревога.

Местные телеграм-каналы, однако, пишут, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для дальнейшего ремонта емкостей". "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарные туда мчатся планово или их забыли предупредить?" - пишут читатели в комментариях.

Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов

Информация уточняется.

Напомним, 14 августа Волгоградский НПЗ атаковали дроны.