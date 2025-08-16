В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известно
Киев • УНН
Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ, а Росавиация ограничила работу аэропорта. Местные Telegram-каналы утверждают, что это плановый сброс нефтепродукта.
Жители российского Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Детали
Ранее Росавиация проинформировала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В городе была объявлена воздушная тревога.
Местные телеграм-каналы, однако, пишут, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для дальнейшего ремонта емкостей". "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарные туда мчатся планово или их забыли предупредить?" - пишут читатели в комментариях.
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов15.08.25, 05:24 • 116546 просмотров
Информация уточняется.
Напомним, 14 августа Волгоградский НПЗ атаковали дроны.