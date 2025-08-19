Беспилотники атаковали российский Волгоград: местный НПЗ охвачен пламенем - росСМИ

В ночь на вторник, 19 августа, на российский Волгоград была совершена массированная атака дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что обломки БпЛА упали на юге города. В результате загорелась больница, также пожар возник на территории НПЗ ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

На юге города Волгограда в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные - рассказал губернатор области Андрей Бочаров.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях - резюмировал чиновник.

Справка

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Напомним

16 августа жители российского Волгограда сообщили о столбе густого черного дыма в районе НПЗ. До этого "Росавиация" проинформировала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В городе была объявлена воздушная тревога.

