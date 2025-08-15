Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и вражеского пункта управления в Донецкой области
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады в Енакиево. Зафиксированы пожар и взрывы на НПЗ, обе цели поражены.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и пункта управления врага на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Генштабе, в рамках снижения наступательного потенциала противника, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора.
В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы
Указано, что НПЗ производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ, отметили в Генштабе ВСУ.
Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена
Результаты поражения, как указано, уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
