Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и вражеского пункта управления в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и пункта управления врага на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.

Как сообщили в Генштабе, в рамках снижения наступательного потенциала противника, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора.

В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы