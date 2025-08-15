$41.450.06
04:50 • 29697 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 55531 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 27379 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 125575 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 152514 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 80717 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 80603 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 77323 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 181685 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 96100 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и вражеского пункта управления в Донецкой области

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады в Енакиево. Зафиксированы пожар и взрывы на НПЗ, обе цели поражены.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и вражеского пункта управления в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и пункта управления врага на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Генштабе, в рамках снижения наступательного потенциала противника, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора.

В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы

- сообщили в Генштабе.

Указано, что НПЗ производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ, отметили в Генштабе ВСУ.

Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена

- отметили в Генштабе.

Результаты поражения, как указано, уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области15.08.25, 07:50 • 29697 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Украина