Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ у рф та ворожого пункту управління на Донеччині
Київ • УНН
Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф та пункт управління 132 окремої мотострілецької бригади в Єнакієвому. Зафіксовано пожежу та вибухи на НПЗ, обидві цілі уражені.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ у рф та пункту управління ворога на тимчасово окупованій території Донеччини, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у Генштабі, у межах зниження наступального потенціалу противника, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора.
Зокрема уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, який є одним з найбільших у системі "Роснафти". Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи
Вказано, що НПЗ виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил рф у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено
Результати ураження, як вказано, уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
