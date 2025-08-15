Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ у рф та ворожого пункту управління на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ у рф та пункту управління ворога на тимчасово окупованій території Донеччини, пише УНН.

Як повідомили у Генштабі, у межах зниження наступального потенціалу противника, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора.

Зокрема уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, який є одним з найбільших у системі "Роснафти". Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи

Вказано, що НПЗ виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил рф у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено