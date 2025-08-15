Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили порт "Оля" в астраханській області рф 14 серпня. У порту було знищено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для дронів "Shahed" та боєприпаси.
Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого удару по морському порту "Оля" в астраханській області росії. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (астраханська область рф)
Об’єкт є важливим логістичним вузлом для постачання з Ірану товарів військового призначення. У порту було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до безпілотників типу "Shahed" та боєприпасами. Результати ураження уточнюються.
Доповнення
Морський порт "Оля" розташований на узбережжі Каспійського моря в селищі Оля астраханської області рф. Він має пряме сполучення з іранськими портами через Каспій, а для росії цей порт став важливим каналом постачання іранських дронів-камікадзе типу "Shahed", боєприпасів та іншої військової продукції, особливо після запровадження міжнародних санкцій і блокування традиційних логістичних маршрутів.
