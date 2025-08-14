росія, ймовірно, втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний - ВМС України

Розвідка ВМС ЗСУ отримала радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання поблизу острова Зміїний. Літак, ймовірно, впав з невстановлених причин. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, передає УНН.

Зазначається, що на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака, однак пілотів наразі не виявлено.

Доповнення

Станом на 13 серпня росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 421 літак. За даними Osint-аналітиків, росія з 2022 року втратила 12 літаків Су-30СМ та ще один було пошкоджено внаслідок удару по аеропорту Саки у 2022 році, проте, за даними аналітиків, він не підлягає відновленню.

Су-30СМ - російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, що володіє високою маневреністю і здатністю виконувати широкий спектр завдань.

Літак обладнаний вбудованою гарматою ГШ-30-1 калібром 30 міліметрів, має 12 точок підвіски для ракет та авіабомб з бойовим навантаженням до 8 000 кілограмів; 6 з 12 точок підвіски, які за стандартом займають ракети середньої дальності, інші 6 – ракети ближнього бою. Також підвіски можуть займати бомби вільного падіння, а також протилокаційні ракети, такі як Х-31.

Перший політ літака відбувся 2012 року.

