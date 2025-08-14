росія, ймовірно, втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний - ВМС України

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14:49 • 12128 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 16713 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 18980 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 17027 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 22104 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 36800 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 115208 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 64004 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 60676 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 54450 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
43%
755мм
Популярнi новини
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 97567 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 48609 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 64317 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 25209 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 18106 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 12147 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 16733 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 18997 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 18386 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 25531 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Махмуд Аббас
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 4980 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 65200 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 49862 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 70621 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 122672 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Мі-8
Starlink
YouTube

росія, ймовірно, втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний - ВМС України

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Розвідка ВМС ЗСУ перехопила втрату зв'язку з російським Су-30СМ біля острова Зміїний. Ймовірно, літак впав, окупанти проводять пошукову операцію, знайдено уламки.

росія, ймовірно, втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний - ВМС України

Розвідка ВМС ЗСУ отримала радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання поблизу острова Зміїний. Літак, ймовірно, впав з невстановлених причин. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, передає УНН.

Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака, однак пілотів наразі не виявлено.

Доповнення

Станом на 13 серпня росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 421 літак. За даними Osint-аналітиків, росія з 2022 року втратила 12 літаків Су-30СМ та ще один було пошкоджено внаслідок удару по аеропорту Саки у 2022 році, проте, за даними аналітиків, він не підлягає відновленню.

Су-30СМ - російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, що володіє високою маневреністю і здатністю виконувати широкий спектр завдань.

Літак обладнаний вбудованою гарматою ГШ-30-1 калібром 30 міліметрів, має 12 точок підвіски для ракет та авіабомб з бойовим навантаженням до 8 000 кілограмів; 6 з 12 точок підвіски, які за стандартом займають ракети середньої дальності, інші 6 – ракети ближнього бою. Також підвіски можуть займати бомби вільного падіння, а також протилокаційні ракети, такі як Х-31.

Перший політ літака відбувся 2012 року.

Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб14.08.25, 07:52 • 2512 переглядiв

Павло Башинський

Війна