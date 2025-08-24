$41.220.00
Пентагон месяцами блокировал удары Украины по России дальнобойными ракетами - WSJ

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Пентагон блокировал использование Украиной ракет ATACMS для ударов по России. Это ограничение действовало с конца весны, препятствуя Киеву использовать мощное оружие.

Пентагон месяцами блокировал удары Украины по России дальнобойными ракетами - WSJ

По словам официальных лиц США, Пентагон месяцами блокировал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России, ограничивая Киев в использовании мощного оружия в борьбе против вторжения Москвы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что процедура одобрения Министерства обороны США высокого уровня, которая не была объявлена, с конца весны препятствовала Украине запускать любые тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) американского производства по целям в России.

По крайней мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS против цели на территории России, но получила отказ

- цитирует издание свои источники.

Как известно, администрация предыдущего президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп выразил резкую критику политики своего предшественника Джо Байдена относительно войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.

Трамп сравнил это со спортивной командой, у которой фантастическая защита, но которой не разрешено играть в нападении.

Вадим Хлюдзинский

Политика
ATACMS
Пентагон
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина