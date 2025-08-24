Пентагон месяцами блокировал удары Украины по России дальнобойными ракетами - WSJ

По словам официальных лиц США, Пентагон месяцами блокировал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России, ограничивая Киев в использовании мощного оружия в борьбе против вторжения Москвы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, информирует УНН.

Отмечается, что процедура одобрения Министерства обороны США высокого уровня, которая не была объявлена, с конца весны препятствовала Украине запускать любые тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) американского производства по целям в России.

По крайней мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS против цели на территории России, но получила отказ