США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка ожидается через шесть недель, стоимость пакета вооружений составляет 850 миллионов долларов.
Детали
Отмечается, что ракеты должны быть поставлены примерно через шесть недель.
Пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов, в основном финансируемый европейскими странами. Его передача была отложена до завершения встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским
В то же время указывается, что применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, также потребует согласования Пентагона.
Справка
RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двухступенчатая зенитная управляемая ракета "поверхность-воздух" последнего поколения компании Raytheon. Предназначается для борьбы с современными самолетами и БПЛА, вертолетами, противокорабельными крылатыми ракетами над водой и сушей.
Ракета SM-6 ERAM имеет дальность более 240 км и может развивать скорость до Mach 3,5, что позволяет ей перехватывать скоростные цели. Она используется ВМС США с 2013 года и уже прошла ряд модернизаций, которые повысили ее эффективность против гиперзвуковых угроз.
Напомним
По информации The Wall Street Journal, Пентагон месяцами блокировал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России, ограничивая Киев от использования мощного оружия в борьбе против вторжения Москвы.
