США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 38588 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 43027 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 39097 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 24808 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 49658 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33080 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33076 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26104 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25458 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14491 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага УкраиныPhoto23 августа, 19:04 • 3494 просмотра
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУРVideo23 августа, 20:20 • 4768 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого23 августа, 20:47 • 5370 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto00:24 • 7372 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW02:03 • 7622 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 38592 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 28419 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 39098 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 30575 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 49659 просмотра
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 33075 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 20874 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 22517 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 25080 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 32301 просмотра
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка ожидается через шесть недель, стоимость пакета вооружений составляет 850 миллионов долларов.

США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ракеты должны быть поставлены примерно через шесть недель.

Пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов, в основном финансируемый европейскими странами. Его передача была отложена до завершения встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским

- пишет издание.

В то же время указывается, что применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, также потребует согласования Пентагона.

Справка

RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двухступенчатая зенитная управляемая ракета "поверхность-воздух" последнего поколения компании Raytheon. Предназначается для борьбы с современными самолетами и БПЛА, вертолетами, противокорабельными крылатыми ракетами над водой и сушей.

Ракета SM-6 ERAM имеет дальность более 240 км и может развивать скорость до Mach 3,5, что позволяет ей перехватывать скоростные цели. Она используется ВМС США с 2013 года и уже прошла ряд модернизаций, которые повысили ее эффективность против гиперзвуковых угроз.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, Пентагон месяцами блокировал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России, ограничивая Киев от использования мощного оружия в борьбе против вторжения Москвы.

Зеленский: мы имеем возможность сейчас покупать оружие у США18.08.25, 21:11 • 4888 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Владимир Путин
Пентагон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина