Зеленский: мы имеем возможность сейчас покупать оружие в США

Украина имеет возможность покупать оружие у США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, передает корреспондент УНН.

Мы имеем возможность сейчас покупать оружие у США. Я благодарен за эту возможность, за эту программу. Благодарен странам, которые платят за это. У нас есть определенные программы, благодаря которым мы имеем определенные средства и можем это финансировать. Это часть того, что необходимо для того, чтобы защитить нас. Также это будет часть гарантий безопасности. Укрепить, вооружить украинскую армию – это очень важно