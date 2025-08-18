Зеленский: мы имеем возможность сейчас покупать оружие в США
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина теперь имеет возможность покупать оружие у США. Это открывает новые перспективы для укрепления обороноспособности страны.
Украина имеет возможность покупать оружие у США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, передает корреспондент УНН.
Мы имеем возможность сейчас покупать оружие у США. Я благодарен за эту возможность, за эту программу. Благодарен странам, которые платят за это. У нас есть определенные программы, благодаря которым мы имеем определенные средства и можем это финансировать. Это часть того, что необходимо для того, чтобы защитить нас. Также это будет часть гарантий безопасности. Укрепить, вооружить украинскую армию – это очень важно
