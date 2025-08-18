Зеленський: ми маємо можливість зараз купувати зброю в США
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна тепер має можливість купувати зброю у США. Це відкриває нові перспективи для зміцнення обороноздатності країни.
Україна має можливість купувати зброю в США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, передає кореспондент УНН.
Ми маємо можливість зараз купувати зброю в США. Я вдячний за цю можливість, за цю програму. Вдячний країнам, які платять за це. У нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти й можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. Також це буде частина безпекових гарантій. Зміцнити, озброїти українську армію - це дуже важливо
Внески в ініціативу PURL щодо зброї США для України сягнули $1,5 млрд, обговорення з партнерами тривають - Зеленський14.08.25, 12:59 • 3689 переглядiв