Внески в ініціативу PURL щодо зброї США для України сягнули $1,5 млрд, обговорення з партнерами тривають - Зеленський

Внески країн-партнерів в ініціативу PURL щодо зброї США для України сягнули $1,5 млрд, обговорення з партнерами продовжуються, повідомив у четвер Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів. Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, на сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. "Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок", - зазначив Зеленський.

Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива

Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України заявив Президент.

