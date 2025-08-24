Зеленский: Украина применяет собственное дальнобойное оружие, ограничений от США нет

$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресенье
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщина
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Зеленский: Украина применяет собственное дальнобойное оружие, ограничений от США нет

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.

Зеленский: Украина применяет собственное дальнобойное оружие, ограничений от США нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России осуществляются украинским дальнобойным оружием, разработанным и произведенным в Украине. Он подчеркнул, что вопрос запрета со стороны США в этих действиях никогда не обсуждался.

Об этом информирует телеканал "Мы Украина", пишет УНН.

Детали

Глава государства опроверг сообщения ряда западных СМИ, которые ранее писали о якобы ограничениях Вашингтона на использование американских ракет для ударов по России. По словам Зеленского, Украина ведет огонь в глубоком тылу врага исключительно собственными средствами.

Мы используем дальнобойное оружие отечественного производства. С Соединенными Штатами мы даже не обсуждали такие моменты

– подчеркнул президент.

Он также напомнил, что еще в начале войны союзники высказывали определенные предостережения относительно ответных ударов на атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре. Однако сейчас, по его словам, эти вопросы больше не стоят на повестке дня.

Таким образом, украинские власти четко артикулировали, что применение дальнобойных средств — это результат развития собственного оборонного сектора, а не предмет внешних ограничений.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка ожидается через шесть недель, стоимость пакета вооружений составляет 850 миллионов долларов.

Степан Гафтко

