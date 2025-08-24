Зеленский: Украина применяет собственное дальнобойное оружие, ограничений от США нет
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.
Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России осуществляются украинским дальнобойным оружием, разработанным и произведенным в Украине. Он подчеркнул, что вопрос запрета со стороны США в этих действиях никогда не обсуждался.
Об этом информирует телеканал "Мы Украина", пишет УНН.
Детали
Глава государства опроверг сообщения ряда западных СМИ, которые ранее писали о якобы ограничениях Вашингтона на использование американских ракет для ударов по России. По словам Зеленского, Украина ведет огонь в глубоком тылу врага исключительно собственными средствами.
Мы используем дальнобойное оружие отечественного производства. С Соединенными Штатами мы даже не обсуждали такие моменты
Он также напомнил, что еще в начале войны союзники высказывали определенные предостережения относительно ответных ударов на атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре. Однако сейчас, по его словам, эти вопросы больше не стоят на повестке дня.
Таким образом, украинские власти четко артикулировали, что применение дальнобойных средств — это результат развития собственного оборонного сектора, а не предмет внешних ограничений.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка ожидается через шесть недель, стоимость пакета вооружений составляет 850 миллионов долларов.