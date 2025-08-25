З'явилися перші офіційні зображення української ракети "Довгий Нептун" з далекобійністю 1000 км

Далекобійна версія української крилатої ракети, яка відома лише під неофіційною назвою "Довгий Нептун" і може бити по ворогу на відстань 1000 км, була вперше продемонстрована публічно. Хоча ракета розроблялася з 2023 року, до сьогодні ніде не було її зображення, пише УНН з посиланням на Defence.ua та державний портал "Зброя".

Деталі

Далекобійна версія крилатої ракети Р-360 "Нептун", яка відома під назвою "Довгий Нептун" ще у березні цього року пройшла випробування та здійснює ураження ворога на дальності 1000 км. На День Незалежності України на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" вийшло відео на якому, скоріш за все, ця ракета демонструється разом із іншими зразками українського озброєння.

У самому відео вона ніяк не іменується. Також варто додати, що відео з пуском - старі, зняті ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках - говориться у повідомленні.

Уточнюється, що жодних характеристик цієї ракети наразі не оприлюднено. При цьому параметр дальності у 1000 км оголошувався раніше, як і те, що ракета призначена для ураження наземних цілей. Зазначається, що якщо "Довгий Нептун" ще з березня прилітає по ворогу, то навряд його зовнішній вигляд є для нього сюрпризом.

Видання припускає, що хвостова частина ракети, там де розміщений двигун, змін не зазнала, а тому її можливо взяти у ролі "опорної точки" для масштабу. Це також означає, що довжина "Довгого Нептуна" становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метри довший за Р-360.

Центральна частина фюзеляжу "Довгого Нептуна" була збільшена у діаметрі, приблизно до 50 см з 38 см. Іншими словами, нова ракета не лише довша, вона й "товстіша". Вочевидь це пов'язано із необхідністю збільшення палива. Водночас носовий обтікач має такий самий діаметр.

Звісно зросла й площа крил та хвостового оперення, яка має компенсувати більшу злітну вагу. Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг, щодо "Довгого Нептуна", то ці параметри невідомі - повідомляє видання.

Доповнення

Президент Зеленський заявив, що Україна використовує власну далекобійну зброю для ударів по території росії. Він спростував повідомлення про обмеження з боку США, наголосивши, що це питання ніколи не обговорювалося.

Українська оборонна компанія "Fire Point" розробила крилату ракету "Фламінго" FP-5, здатну нести боєголовку вагою 1150 кг та летіти на 3000 км. Ракета вже перебуває у серійному виробництві, планується випускати близько 200 одиниць на місяць.