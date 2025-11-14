Зеленський показав роботу українських "довгих нептунів"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео роботи українських "довгих нептунів". Ці ракети, відомі як далекобійна версія Р-360 "Нептун", здатні вражати цілі на відстані до 1000 км.
Президент України Володимир Зеленський поділився кадрами роботи українських "довгих нептунів", пише УНН.
Українські "довгі нептуни". Робимо більше
Доповнення
15 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне бойове застосування крилатої ракети вітчизняного виробництва "Довгий Нептун".
Далекобійна версія крилатої ракети Р-360 "Нептун", яка відома під назвою "Довгий Нептун", за оцінками, здійснює ураження ворога на дальності 1000 км.
З'явилися перші офіційні зображення української ракети "Довгий Нептун" з далекобійністю 1000 км25.08.25, 11:26 • 3707 переглядiв