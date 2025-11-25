Нічна атака БПЛА на нафтовий термінал у новоросійську: завантаження нафти призупинено
Київ • УНН
Каспійський трубопровідний консорціум призупинив операції біля морського терміналу під Новоросійськом через атаку дронів ЗСУ. Пошкодження отримали споруди КТК у південній озереївці, де знаходиться головний центр управління консорціуму.
Через нічну атаку 25 листопада українськими БПЛА на морський нафтовий термінал в новоросійську тимчасово призупинено завантаження нафти. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) призупинив операції біля виносних причалів морського терміналу під новоросійськом через атаки дронів ЗСУ.
Також повідомляється, що внаслідок ударів пошкодження отримали споруди КТК у південній озеревці, де знаходиться головний центр управління консорціуму. Цей центр контролює роботу всієї трубопровідної системи Тенгіз - новоросійськ у росії та в Казахстані.
Про загиблих не повідомляється - персонал було евакуйовано в укриття. Вантажні операції біля виносних причальних пристроїв були призупинені, повідомили російські "ЗМІ".
Додатково
Протяжність трубопроводу КТК Тенгіз - новоросійськ становить 1,5 тис. км. Цим маршрутом транспортується понад дві третини всієї експортної нафти Казахстану, а також сировина з російських родовищ, у тому числі розташованих у Каспійському морі.
Нагадаємо
Сили оборони України в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів у новоросійську, нафтопереробний завод у саратовській області та склад пально-мастильних матеріалів поблизу енгельса.
Пізніше Сили оборони України озвучили деталі операції в новоросійську.