Ексклюзив
11:57
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Лідери ЄС, які готувалися обговорювати гарантії безпеки Україні, тепер зосереджені на ситуації з Гренландією. Трамп погрожує новими тарифами країнам ЄС за протидію його прагненню отримати Гренландію.

Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ

Три дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи президента США Дональда Трампа пообіцяти гарантії безпеки післявоєнній Україні, але наразі на перший план виходить ситуація довкола Гренландії, передає УНН із посиланням на FT.

Три дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки післявоєнній Україні. Сьогодні вони прокидаються, задаючись питанням, чи можуть вони взагалі довіряти його обіцянкам 

- йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що Трамп у суботу ввечері пообіцяв запровадити додаткові 10-відсоткові тарифи на шість країн ЄС, а також союзників по НАТО Норвегію та Велику Британію, щоб покарати їх за протидію його прагненню завоювати Гренландію.

Шум навколо бажання Трампа "володіти" контрольованим Данією арктичним островом вибухнув з двосторонньої суперечки до найбільшої загрози альянсу НАТО за останні десятиліття та найглибшого розколу в трансатлантичних відносинах з часів Суецької кризи.

"Настав час, і це буде зроблено": Трамп звинуватив Данію у неспроможності захистити Гренландію від "російської загрози"19.01.26, 12:07 • 2472 перегляди

У матеріалі зазначено, що "лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися з Трампом та представниками США на Всесвітньому економічному форумі, що розпочинається сьогодні в Давосі, рвуть свої інформаційні нотатки щодо України та замінюють їх тим, що один високопоставлений дипломат ЄС назвав "батогом і пряником" – як Брюссель може відповісти на тарифи, а також пропозиціями щодо деескалації".

"Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем та обговорити його гарантії безпеки Україні?" – додав дипломат. "Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність".

Лідери ЄС зустрінуться на екстреному саміті пізніше цього тижня, попередньо запланованому на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

Вторгнення США в Гренландію зробило б путіна "найщасливішою людиною у світі" - прем'єр Іспанії19.01.26, 11:39 • 1596 переглядiв

Додамо

FT нагадує, що під час підготовки посли ЄС минулої ночі обговорили можливість запровадження проти США тарифів на суму 93 мільярди євро, які вже були розроблені минулого року, або використання так званого Інструменту боротьби з примусом для обмеження доступу американських компаній до єдиного ринку ЄС.

За словами офіційних осіб, ознайомлених з обговоренням, багато учасників висловили свою підтримку ідеї внесення заходів у відповідь як важеля переговорів, але не натискати на курок, поки дипломатія не вичерпає себе.

Зустріч західних радників з національної безпеки в Давосі сьогодні спочатку була скликана для обговорення України; тепер вона буде зосереджена на Гренландії. Сьогоднішня зустріч міністрів фінансів єврозони в Брюсселі також обговорить кризу; міністри Франції та Німеччини спочатку зустрінуться сьогодні вранці в Берліні для координації дій. А президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав позачерговий саміт лідерів ЄС, запланований на четвер у Брюсселі 

- зазначено у матеріалі.

За даними FT, деякі оптимісти стверджують, що Трамп вже робив порожні погрози, і що протягом минулого року Європа пережила подібні моменти, лише щоб знайти спосіб повернути його назад.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка вчора розмовляла з Трампом, сказала, що він "зацікавлений вислухати" можливий компроміс.

"Притримайте коней (і базуки) до кінця Давосу", – сказав другий дипломат ЄС.

Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ18.01.26, 17:26 • 8948 переглядiв

Антоніна Туманова

