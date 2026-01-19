Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ

Три дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи президента США Дональда Трампа пообіцяти гарантії безпеки післявоєнній Україні, але наразі на перший план виходить ситуація довкола Гренландії, передає УНН із посиланням на FT.

Видання нагадує, що Трамп у суботу ввечері пообіцяв запровадити додаткові 10-відсоткові тарифи на шість країн ЄС, а також союзників по НАТО Норвегію та Велику Британію, щоб покарати їх за протидію його прагненню завоювати Гренландію.

Шум навколо бажання Трампа "володіти" контрольованим Данією арктичним островом вибухнув з двосторонньої суперечки до найбільшої загрози альянсу НАТО за останні десятиліття та найглибшого розколу в трансатлантичних відносинах з часів Суецької кризи.

У матеріалі зазначено, що "лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися з Трампом та представниками США на Всесвітньому економічному форумі, що розпочинається сьогодні в Давосі, рвуть свої інформаційні нотатки щодо України та замінюють їх тим, що один високопоставлений дипломат ЄС назвав "батогом і пряником" – як Брюссель може відповісти на тарифи, а також пропозиціями щодо деескалації".

"Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем та обговорити його гарантії безпеки Україні?" – додав дипломат. "Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність".

Лідери ЄС зустрінуться на екстреному саміті пізніше цього тижня, попередньо запланованому на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

FT нагадує, що під час підготовки посли ЄС минулої ночі обговорили можливість запровадження проти США тарифів на суму 93 мільярди євро, які вже були розроблені минулого року, або використання так званого Інструменту боротьби з примусом для обмеження доступу американських компаній до єдиного ринку ЄС.

За словами офіційних осіб, ознайомлених з обговоренням, багато учасників висловили свою підтримку ідеї внесення заходів у відповідь як важеля переговорів, але не натискати на курок, поки дипломатія не вичерпає себе.

Зустріч західних радників з національної безпеки в Давосі сьогодні спочатку була скликана для обговорення України; тепер вона буде зосереджена на Гренландії. Сьогоднішня зустріч міністрів фінансів єврозони в Брюсселі також обговорить кризу; міністри Франції та Німеччини спочатку зустрінуться сьогодні вранці в Берліні для координації дій. А президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав позачерговий саміт лідерів ЄС, запланований на четвер у Брюсселі - зазначено у матеріалі.

За даними FT, деякі оптимісти стверджують, що Трамп вже робив порожні погрози, і що протягом минулого року Європа пережила подібні моменти, лише щоб знайти спосіб повернути його назад.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка вчора розмовляла з Трампом, сказала, що він "зацікавлений вислухати" можливий компроміс.

"Притримайте коней (і базуки) до кінця Давосу", – сказав другий дипломат ЄС.

