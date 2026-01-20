Президент заявив, що пропонував європейським лідерам створити об'єднані збройні сили у 3 млн солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого року звертався до європейських лідерів з пропозицією створити об'єднані збройні сили Європи, які включатимуть участь 3 млн солдатів. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум, Європи минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це - сказав Зеленський.

Він додав, що створення збройних сил Європи "не означає руйнування НАТО, це означає, що Європа окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію".

Україна безумовно буде одним із таких фундаментальних внесків посилення такої армії. Може стати, якщо і лідери будуть підтримувати таку ідею - пояснив Зеленський.

Президент заявив, що чисельність такої армії має становити щонайменше три мільйони військових, а її функціонування повинно передбачати активний обмін технологіями. За його словами, Україна готова ділитися власним досвідом застосування озброєння.

Зеленський стурбований зміщенням уваги з України через події навколо Гренландії