Президент заявив, що пропонував європейським лідерам створити об'єднані збройні сили у 3 млн солдатів

11:08 • 5058 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 15180 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 16484 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 18975 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19014 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16735 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 35815 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66656 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51800 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50412 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 31852 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 47283 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 40146 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 44627 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 56493 перегляди
Президент заявив, що пропонував європейським лідерам створити об'єднані збройні сили у 3 млн солдатів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент України Володимир Зеленський минулого року звертався до європейських лідерів з пропозицією створити об'єднані збройні сили Європи чисельністю 3 мільйони солдатів. Він зазначив, що Україна готова зробити фундаментальний внесок у таку армію та ділитися досвідом.

Президент заявив, що пропонував європейським лідерам створити об'єднані збройні сили у 3 млн солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого року звертався до європейських лідерів з пропозицією створити об'єднані збройні сили Європи, які включатимуть участь 3 млн солдатів. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум, Європи минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це

- сказав Зеленський.

Він додав, що створення збройних сил Європи "не означає руйнування НАТО, це означає, що Європа окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію".

Україна безумовно буде одним із таких фундаментальних внесків посилення такої армії. Може стати, якщо і лідери будуть підтримувати таку ідею

- пояснив Зеленський.

Президент заявив, що чисельність такої армії має становити щонайменше три мільйони військових, а її функціонування повинно передбачати активний обмін технологіями. За його словами, Україна готова ділитися власним досвідом застосування озброєння.

Зеленський стурбований зміщенням уваги з України через події навколо Гренландії20.01.26, 13:38 • 1554 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Війна в Україні
НАТО
Володимир Зеленський
Україна