"Европа точно может это найти": Зеленский назвал ключ к общей армии ЕС

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Зеленский заявил, что украинская армия с наибольшим боевым опытом может стать основой объединенных сил Европы. Он подчеркнул, что для сохранения кадрового потенциала после войны нужна финансовая поддержка военных.

"Европа точно может это найти": Зеленский назвал ключ к общей армии ЕС
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основой для будущих объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, ведь она имеет наибольший боевой опыт среди армий европейских стран. Об этом глава государства сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, что сейчас сдерживает Европу от создания объединенных сил и какую роль в них могла бы сыграть Украина, передает УНН.

Детали

В то же время он подчеркнул: сейчас быстрому созданию такой структуры мешают юридические и бюрократические процедуры, а также вопросы финансирования, на которые во время войны у Украины "нет времени", поскольку государство сосредоточено на фронте.

Все понимают, что у нас самая большая армия и самая безопасная сегодня, с реальным опытом войны. Все это понимают из всех армий Европы из-за того, что у нас война. И поэтому основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия

- отметил Зеленский.

В то же время он пояснил, что реализация такой идеи предполагает несколько шагов, в частности юридические, бюрократические и связанные с привлечением источников финансирования. По словам президента, в период активных боевых действий Украина не может переориентировать ресурсы на прохождение этих процедур.

У нас на это нет времени, потому что мы фокусируемся на фронте. Как только закончится война, безусловно, мы бы присоединились к этой структуре

- добавил он.

Отдельно Зеленский очертил, что, по его мнению, Европа может сделать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Прежде всего, по его словам, речь идет о подготовке финансовой базы, которая позволит удержать в армии людей с боевым опытом.

Президент подчеркнул, что украинская армия будет оставаться сильной, однако после войны часть военных может искать другую работу, другой уровень оплаты труда и другой жизненный путь. В то же время, по его словам, важно не потерять накопленный опыт, который Украина получила в условиях полномасштабной войны.

Если мы хотим иметь дополнительные силы, мы знаем, что многие люди останутся и хотят остаться. Но будут люди, которые захотят искать другую работу, другую заработную плату, другое направление жизни. Но хочется не терять их достаточно

- пояснил Зеленский.

По его словам, чтобы сохранить кадровый потенциал, нужны дополнительные, сильные финансовые поддержки для военнослужащих, которые будут мотивировать их оставаться в армии.

Для того, чтобы не терять опыт, нужны дополнительные, сильные финансовые поддержки этих людей, поощрять их, чтобы они остались в армии. Вот это для этого нужен источник. Европа точно может это найти

- сказал президент.

Он назвал это одним из фундаментальных шагов для сохранения людей с опытом, который в дальнейшем должен быть трансформирован в передачу знаний, технологий и тренировок.

Потом им передаются соответствующие знания, технологии, тренировки

- подытожил Зеленский.

Напомним

Европейские страны обсуждают создание альтернативных форматов безопасности, таких как "коалиция желающих", из-за ослабления роли США. Украина, имея уникальный опыт современной войны, является ключевой составляющей европейской безопасности.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европа
Владимир Зеленский
Украина