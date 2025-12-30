$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 1906 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 3862 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 7380 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 11296 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 11474 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12576 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 16339 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 23249 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19333 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23752 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Уже было несколько звонков: Зеленский заявил, что несмотря на попытки рф сорвать переговоры Украины и США, работа продолжается

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Президент Зеленский сообщил о ежедневной работе Украины и США, несмотря на российские попытки сорвать переговоры. Он также анонсировал предстоящие встречи советников 3 января в Украине и лидеров 6 января во Франции.

Уже было несколько звонков: Зеленский заявил, что несмотря на попытки рф сорвать переговоры Украины и США, работа продолжается

Несмотря на медийные вбросы россиян для срыва переговоров Украины и США - работаем ежедневно, сегодня было несколько звонков. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой, передает УНН.

Прежде всего, хочу вам сказать, что несмотря на все те другие медийные вбросы россиян относительно срыва наших переговоров с американцами, мы работаем ежедневно. И сегодня уже было несколько звонков нашей группы, Умерова вместе с американцами, Стивом Виткоффом 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, "проговорим следующие шаги".

Кроме того, Зеленский добавил, что имел "разговоры с несколькими лидерами по подготовке плана... на январь нашей дипломатии".

Ранее

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".

Антонина Туманова

