Уже было несколько звонков: Зеленский заявил, что несмотря на попытки рф сорвать переговоры Украины и США, работа продолжается

Несмотря на медийные вбросы россиян для срыва переговоров Украины и США - работаем ежедневно, сегодня было несколько звонков. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой, передает УНН.

Прежде всего, хочу вам сказать, что несмотря на все те другие медийные вбросы россиян относительно срыва наших переговоров с американцами, мы работаем ежедневно. И сегодня уже было несколько звонков нашей группы, Умерова вместе с американцами, Стивом Виткоффом - сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, "проговорим следующие шаги".

Кроме того, Зеленский добавил, что имел "разговоры с несколькими лидерами по подготовке плана... на январь нашей дипломатии".

Ранее

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".